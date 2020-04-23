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В США коронавирус обнаружили у двух котов

В США коронавирус обнаружили у двух котов
03:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира:В США коронавирус обнаружили у двух котов.

В штате Нью-Йорк в Соединенных Штатах Америки медики обнаружили заражение коронавирусом у двух домашних котов.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Associated Press.

Так, в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США и в министерстве сельского хозяйства США считают, что коты могли заразиться от своих хозяев или соседей.

Первый кот проявил признаки болезни примерно через неделю после того, как его хозяин непродолжительное время болел респираторным заболеванием. В то же время диагноз COVID-19 у хозяина этого кота не был установлен. Хозяева сообщают, что животное иногда выходит на улицу и может вступить в контакт с инфицированным человеком в своем районе.

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В то же время, хозяин второго кота был больным коронавирусом.

Сейчас, у котов проявляются симптомы респираторного заболевания, ветеринары рассчитывают, что они пойдут на поправку.

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США, Коты, Коронавирус, Covid-19.
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