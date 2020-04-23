Коронавирус в Бельгии: 230 новых жертв

Новости мира:Число погибших от коронавируса в Бельгии приблизилось к 6500.

В Бельгии от коронавируса за сутки умерли 230 человек, из них более половины - в домах престарелых.

Об этом сообщает Soir.

За минувшие сутки в Бельгии от коронавируса умерли 230 человек, из них сто тридцать четвёртого домах престарелых. Общее количество умерших от коронавируса возросло до 6490.

Таким образом, второй день подряд количество летальных случаев превышает 200, после многодневного снижения.

В отделениях интенсивной терапии находятся 993 больных. За минувшие сутки госпитализированы 211 больных, выписали - 367.

За последние 24 часа обнаружили 908 новых случаев заражения коронавируса. Из них 43% - во Фландрии, 38% - в Валлонии, 13% - в Брюсселе.

С начала эпидемии, коронавируса в Бельгии заразились 42797 человек.

По словам правительственного представителя по вопросам борьбы с коронавируса Эммануэля Андре, с началом эпидемии коронавируса смертность в Бельгии существенно выросла - на около 80% в конце марта-начале апреля. Это больше, чем во время сезонных вспышек гриппа или аномальной жары.

"Это существенный показатель повышенной смертности, и это касается всех возрастных групп, несмотря на то, что от эпидемии особенно пострадали старейшие члены нашего общества", - отметил он.

С начала мая Бельгия начнет поэтапно выходить из режима изоляции, для этого власть разрабатывает план, который, по данным СМИ, будет включать настойчивую рекомендацию для населения о ношении защитных масок.