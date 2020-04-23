Тесты на COVID-19: В Великобритании могут делать более 51 тыс в сутки

Новости мира:В Британии каждый день могут тестировали более 51 000 человек.

В Великобритании на COVID-19 ежедневно могут тестировать более 51 тыс. человек. К концу месяца планируют увеличить это количество вдвое.

Об этом сообщает CNN.

"Сейчас в Великобритании есть возможность проводить 51 тыс. тестов на коронавирус в день", - заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Отмечается, что рабочие могут заказать тест на сайте и пройти его бесплатно. Результаты тестов придут в виде смс-сообщений.

"Британское правительство планирует тестировать 100 тыс. Человек в день до конца месяца. Ранее правительство объявило, что количество людей, умерших в больницах после получения положительного результата теста на коронавирус, достигла 18 738 ", - указано в сообщении.