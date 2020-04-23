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Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19

Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19
21:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В Германии ученые исследовали, при каких обстоятельствах передача коронавируса более вероятна.

Передача коронавируса к человеку через поверхности крайне маловероятна.

Такое мнение на основании проведенных исследований выразил вирусолог и директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна Хендрик Штрек, передает RTL Today.

Так, в течение последних недель команда профессора завершила исследования по всему региону Хайнсберг, где было зарегистрировано более 1400 подтвержденных случаев коронавируса. 

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"Нет значительного риска заражения этой болезнью, когда вы ходите по магазинам. Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение более длительного периода времени были ближе друг к другу, например, после вечеринок в Ишгль, Австрия", - заявил профессор.

Он также не смог найти никаких признаков "живых" вирусов на поверхностях.

"Когда мы брали образцы с ручек дверей, телефонов или туалетов, было невозможно культивировать вирус в лаборатории на основе этих мазков... Чтобы на самом деле "заразиться" вирусом, необходимо, чтобы кто-то кашлянул в руку, немедленно коснулся дверной ручки, а затем сразу после этого другой человек взялась за ручку и продолжил касаться лица", - отметил Штрек.

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Поэтому он считает, что вероятность передачи при контакте с так называемыми загрязненными поверхностями мала. 

Однако, существуют различные выводы о том, как распространяется коронавирус. Эксперты Американского института здравоохранения ЦКЗ и NIH пришли к выводу, что вирус может выжить 24 часа на бумаге, 3 часа в аэрозолях и до трех дней на пластмассах и нержавеющей стали. Однако, как заявляет Институт Роберта Коха на своем веб-сайте, подобные научные исследования проводятся в экспериментальных условиях, поэтому они не очень характерны для риска передачи инфекции в повседневной жизни.

Как сообщалось, ранее ученые высказали мнение о том, что новый коронавирус, который привел к пандемии в 2020 году, мог спокойно распространяться среди людей в течение многих лет или даже десятилетий до внезапной вспышки, вызвавшей глобальный кризис в области здравоохранения.

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Германия, Ученые, Карантин, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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