Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19

Новости мира:В Германии ученые исследовали, при каких обстоятельствах передача коронавируса более вероятна.

Передача коронавируса к человеку через поверхности крайне маловероятна.

Такое мнение на основании проведенных исследований выразил вирусолог и директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна Хендрик Штрек, передает RTL Today.

Так, в течение последних недель команда профессора завершила исследования по всему региону Хайнсберг, где было зарегистрировано более 1400 подтвержденных случаев коронавируса.

"Нет значительного риска заражения этой болезнью, когда вы ходите по магазинам. Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение более длительного периода времени были ближе друг к другу, например, после вечеринок в Ишгль, Австрия", - заявил профессор.

Он также не смог найти никаких признаков "живых" вирусов на поверхностях.

"Когда мы брали образцы с ручек дверей, телефонов или туалетов, было невозможно культивировать вирус в лаборатории на основе этих мазков... Чтобы на самом деле "заразиться" вирусом, необходимо, чтобы кто-то кашлянул в руку, немедленно коснулся дверной ручки, а затем сразу после этого другой человек взялась за ручку и продолжил касаться лица", - отметил Штрек.

Поэтому он считает, что вероятность передачи при контакте с так называемыми загрязненными поверхностями мала.

Однако, существуют различные выводы о том, как распространяется коронавирус. Эксперты Американского института здравоохранения ЦКЗ и NIH пришли к выводу, что вирус может выжить 24 часа на бумаге, 3 часа в аэрозолях и до трех дней на пластмассах и нержавеющей стали. Однако, как заявляет Институт Роберта Коха на своем веб-сайте, подобные научные исследования проводятся в экспериментальных условиях, поэтому они не очень характерны для риска передачи инфекции в повседневной жизни.

Как сообщалось, ранее ученые высказали мнение о том, что новый коронавирус, который привел к пандемии в 2020 году, мог спокойно распространяться среди людей в течение многих лет или даже десятилетий до внезапной вспышки, вызвавшей глобальный кризис в области здравоохранения.