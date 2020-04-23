Причины пандемии COVID-19: Канада присоединится к расследованию

Новости мира:Власти Канады приняли решение присоединится к расследованию причин появления и распространением коронавируса.

Канада поддерживает проведение расследования причин возникновения и распространения пандемии COVID-19, а также реакции ВОЗ на новый коронавирус.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве 23 апреля заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы увеличили наш вклад в ВОЗ, чтобы справиться с этой пандемией. Мы ежегодно выделяем им десятки миллионов долларов. В то же время, нам необходимо понять, как это случилось, чтобы удостовериться, что подобного не повторится. Канада точно присоединится к этому", - сказал Трюдо на вопрос о возможном расследовании того, как Китай и ВОЗ реагировали на COVID-19.

Как сообщалось, на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают выделение средств на финансирование Всемирной организации здравоохранения. По его словам, причиной стало то, что "ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею надлежащим способом".

Впоследствии комитет Сената США по внутренней безопасности пообещал инициировать проведение масштабного расследования причин пандемии COVID-19.

По состоянию на утро четверга на территории Канады было выявлено почти 41 тысяча случаев инфицирования COVID-19. Болезнь унесла жизни 2028 человек.

В мире зарегистрировано 2645961 случай заражения коронавирусом, из них 184336 - летальных, 723297 человек выздоровели.