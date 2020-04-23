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COVID-19: В Швейцарии хотят уже в октябре начать вакцинацию

COVID-19: В Швейцарии хотят уже в октябре начать вакцинацию
17:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В Швейцарии вакцину планируют начать вакцинаровать людей уже в октябре 2020 года.

Группа экспертов, ученых и исследователей Бернского университета надеется первой в мире создать вакцину против COVID-19.

По их данным, население Швейцарии могут начать вакцинировать уже в октябре 2020 года, сообщает Swiss Info.

"Шансы на успех у нас очень хорошие. Одной из особенностей Швейцарии как страны является ее прагматизм. И когда речь идет об ускорении процесса поиска (такой) вакцины (как эта), все заинтересованные институции и структуры здесь скорее стали склонны найти общепризнанный компромисс, проявляя готовность работать согласованно", — указал Мартин Бахман, руководитель Института иммунологии Бернского университета в рамках веб-конференции с участием Ассоциации журналистов, аккредитованных при ООН в Женеве.

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Бахман является также профессором иммунологии в Институте оспопрививания ("Дженнеровский институт") Оксфордского университета. На вопрос, откуда и почему он уверен в таких оптимистичных сроках, он ответил, что такое "ускорение частично объясняется внедрением новых методов производства, при которых на основе эквивалента всего лишь двухсот литров бактериального биофермента, необходимого для производства вакцины, можно поставить на рынок от 10 до 20 миллионов прививочных индивидуальных доз. Эта вакцина уникальна благодаря своей огромной степени масштабируемости. На ее основе можно очень быстро производить миллиарды индивидуальных доз".

По сравнению с другими лабораториями, вакцина, разрабатываемая швейцарской командой, основывается на уникальном швейцарском подходе, в рамках которого используются так называемые "вирусоподобные частицы", которые — в отличие от самого вируса — не являются инфекционными и обеспечивают организму хорошую иммунную реакцию.

Прототип вакцины был разработан в феврале 2020 года, всего через несколько недель после идентификации первого случая заражения коронавирусом в Китае. Он оказался позитивным в тестировании на лабораторных мышах, произведенная сыворотка успешно нейтрализовала вирус.

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По словам гендиректора швейцарской компании "SaibaВнешняя ссылка", сотрудничающей с Бернским университетом, Гари Дженнингса, швейцарские власти осознают, насколько важно разработать такую вакцину и насколько важно, в случае ее действенности, оперативно выдать ей все допуски, сертификаты и разрешения.

"И если швейцарское правительство и надзорно-регулирующие органы хотят, чтобы эта вакцина была доступна для населения в течение этого срока, то есть до октября, то так и произойдет, за нами, учеными, дело не станет", - заявил он. 

С момента начала пандемии коронавируса и объявленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года чрезвычайного положения, большинство международных экспертов в области здравоохранения были едины в том, что появления на рынке вакцины от коронавируса можно ожидать не ранее чем через 12-18 месяцев. 

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К настоящему времени более 2,6 миллиона человек по всему миру прошли положительное тестирование на коронавирус, и более 185 тыс. человек умерли от него.

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Вакцина, Швейцария, Коронавирус, Covid-19.
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