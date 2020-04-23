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В Еврокомиссии ищут способы восстановления экономики

В Еврокомиссии ищут способы восстановления экономики
15:53 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Twitter

Новости мира:Еврокомиссия разрабатывает план восстановления экономики объемом 2 триллиона евро.

Европейская комиссия разрабатывает план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса объемом 2 триллиона евро.

Об этом говорится во внутренней записке Еврокомиссии, с которой ознакомилось издание Politico.

"В целом новые предложения смогут генерировать не менее 2 триллионов инвестиций и расходов", - говорится в двухстраничной записке.

План будет финансироваться как из следующего семилетнего бюджета ЕС, многолетней финансовой рамки ЕС (MFF), так и из отдельного и временного "инструмента восстановления", который будет опираться на статью 122 договоров ЕС для привлечения до 320 млрд евро на рынках капитала.

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"Примерно половина... этой суммы будет состоять из займов государствам-членам, остальная часть останется в бюджете и будет погашена государствами-членами после 2027 года в течение длительного периода или будет оплачена в будущем дополнительными собственными ресурсами", - отмечается в записке.

Чиновники Еврокомиссии заявили, что записка еще не поступила в канцелярию президента Урсулы фон дер Ляйен. По словам одного из представителей ЕС, эти предложения все еще находятся на стадии разработки на уровне технического персонала.

Это предложение не будет обсуждаться на заседании еврокомиссаров на следующей неделе, но, как ожидается, будет рассмотрена позже, сказал другой представитель ЕС.

Согласно записке, лидеры ЕС могут одобрить текст плана в июне.

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Лидеры ЕС в четверг проведут видеоконференцию, во время которой будет обсуждаться вопрос о том, как лучше финансировать восстановление блока.

Ожидается, что лидеры утвердят программу помощи на 540 млрд евро, которая должна начать действовать до 1 июня. Она призвана защитить европейских работников, предприятия и страны, наиболее пострадавшие от вспышки коронавируса.

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ЕС, Еврокомиссия, Экономика.
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