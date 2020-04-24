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Грядущие выборы в Польше: Дуда не оставляет шансов конкурентам

Грядущие выборы в Польше: Дуда не оставляет шансов конкурентам
01:54 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Польша готовится к президентским выборам несмотря на коронавирус.

В Польше 10 мая в соответствии с конституцией страны должны состояться выборы президента страны. Среди официальных кандидатов на высший государственный пост зарегистрировано 10 человек, среди них одна женщина, четверо беспартийных кандидатов, а также член партии "Право и справедливость", ныне действующий польский президент Анджей Дуда. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Как пишет издание со ссылкой на польские СМИ, наибольшие шансы выиграть выборы уже в первом туре имеет Дуда. Согласно опросам, отдать голос за него готовы 59% из тех, кто примет участие в выборах.

С большим отрывом от Анджея Дуды с поддержкой всего 7% избирателей идут Владислав Косиняк-Камыш с Польской крестьянской партии и беспартийный Шимон Головня. Как отметила в фейсбуке политик и социолог Малгожата Кидава-Блоньська, учитывая нынешнюю ситуацию "самое важное, чтобы поляки могли принять участие в выборах, не опасаясь за свое здоровье".

Зеленский: Выборы следующего президента должны быть электронными

5 лет назад, 24 мая 2015 года Анджей Дуда был впервые избран президентом Польши, сменив на этом посту Бронислава Коморовского.

В марте предлагалось в Польше предлагали перенести выборы президента из-за пандемии.

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Польша, Выборы, Анджей Дуда.
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