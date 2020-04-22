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Зеленский: Выборы следующего президента должны быть электронными

Зеленский: Выборы следующего президента должны быть электронными
19:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины заявил, что граждани должны иметь возможность, на следующих выборах голосовать онлайн.

На следующих президентских выборах украинцы должны иметь возможность электронного голосования.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в фильме "Год президента Зеленского", премьерный показ которого состоялся на телеканале "Україна 24".

"Одна из главных задач, мы ее ставим - выборы следующего президента должны быть электронными. (Избиратели должны) иметь такую возможность - электронного выбора, как в некоторых странах это уже существует, Эстонии, например", - сказал глава государства.

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Он напомнил, что в сфере диджитализации в Украине уже введен ряд новаций.

"У нас появилось очень много нового, и мы действительно, я вам скажу, войдем в тройку самых современных стран в этом направлении. Появилась у нас "Дія", у нас есть уже электронный паспорт, права есть, есть техпаспорт, есть студенческий (билет - ред.)", - рассказал Президент. 

Он анонсировал, что уже готовятся 8 новых документов для переноса в электронную форму, также "будет в цифровом виде вся недвижимость, бизнес и т. п."

Напомним:

На 22 апреля в Украине зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 592.

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.

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Украина, Выборы, Президент, Владимир Зеленский.
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