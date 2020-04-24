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Почти $90 миллиардов убытков: европейский авиатрафик упал на 90% из-за пандемии

Почти $90 миллиардов убытков: европейский авиатрафик упал на 90% из-за пандемии
06:22 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Из-за коронавируса авиатрафик в Европе упал на 90%.

Авиатрафик в Европе из-за пандемии сейчас находится на уровне 10% от того, который был год назад.

Таковы данные Международной ассоциации авиационного транспорта (IATA), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

"Сейчас мы оцениваем, что спрос для европейских пассажиров снизится на 55% в 2020 году по сравнению с 2019 годом", - сказал Рафаэль Шварцман, вице-президент IATA по Европе, отметив, что положение отрасли авиаперевозок продолжает ухудшаться.

Убыток в обороте для европейских авиакомпаний в 2020 году оценивается в 89 млрд долларов, что на 13 млрд больше по сравнению с предыдущей оценкой месяц назад.

Чуть больше недели назад организация, объединяющая 290 авиакомпаний, оценила в 314 миллиардов долларов падение оборота авиакомпаний на глобальном уровне в 2020 году. В сравнении с доходами 2019 года это падение на 55%.

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"Очевидно, что перспективы европейских авиакомпаний становятся все более отчаянными", - сказал Шварцман, добавив, что на континенте 6,7 миллиона рабочих мест находятся под угрозой.

Оценки IATA основаны на сценарии трехмесячных жестких ограничений трафика с последующим постепенным снятием ограничений на внутренние рейсы, потом на континентальные и, наконец, на межконтинентальные перелеты.

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Авиакомпании, Коронавирус, Covid-19.
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