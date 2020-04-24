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Коронавирус в Чехии: правительство начнет смягчения карантина уже в понедельник

Коронавирус в Чехии: правительство начнет смягчения карантина уже в понедельник
05:22 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Правительство Чехии планирует ослабление коронавирусных ограничений раньше, чем планировалось.

Правительство Чехии ускорит план по ослаблению коронавирусных ограничений - некоторые смягчения вступят в силу ранее запланированного на две недели.

Об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Магазины площадью до 2500 квадратных метров, которые расположены в торговых центрах, откроются в понедельник, 27 апреля. В то же время откроются открытые площадки зоопарки, ботанические сады, фитнес-центры, спортзалы, автошколы и др.

Летним площадкам ресторанов позволят работать с 11 мая, а не 25 мая, как изначально планировалось. Того же дня откроются и парикмахерские и массажные и маникюрные салоны.

Полноценное же открытие ресторанов и гостиниц ожидается с 25 мая, отметил министр. Тогда же откроют внутренние экспозиции в замках и дворцах, позволят проведение культурно-художественных мероприятий – правда, ограничения по количеству участников не уточняется.

Мировая пандемия: США по-прежнему на первом месте по числу инфицированных

"Мы ждали оценок Пасхи и приняли решения по этому сценарию", - сказал Гавличек, добавив, что цифры за последние несколько дней благоприятные.

Министр внутренних дел Ян Гамачек ранее критиковал граждан за плохое соблюдение ограничений на Пасху и говорил, что это праздник они потом будут вспоминать в реанимации.

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Чехия, Коронавирус, Covid-19.
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