Стало известно, когда Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей

Новости мира:Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей с понедельника, 27 апреля.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сейчас восстанавливается после COVID-19, намерен вернуться на работу в понедельник, 27 апреля. Об этом пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на информированные источники.

По словам одного из собеседников издания, в течение последней недели британский премьер "много и полноценно работал".

Как отмечает газета, Джонсон уже дал указание своим помощникам, чтобы те внесли в его рабочий график на следующую неделю встречи с различными министрами.

12 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы, где он в последнее время проходил лечение от коронавируса.

Отметим, 6 апреля Джонсона перевели в реанимацию из-за коронавируса. В то же время представители Даунинг-стрит отрицали, что у него есть пневмония. Джонсона госпитализировали за день до этого, так как его состояние ухудшилось. О том, что он заразился COVID-19 стало известно еще 27 апреля.