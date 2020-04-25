В Бельгии озвучили план выхода из режима изоляции

Новости мира:Бельгия приступает к поэтапной отмене мер изоляции.

Бельгия с 4 мая приступает к поэтапной отмене мер изоляции, принятых из-за пандемии COVID-19, заявила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес после заседания Национального совета безопасности в пятницу вечером.

"Вирус по-прежнему активно присутствует и остается опасным для населения. Меры безопасности должны поддерживаться в период выхода из режима изоляции", - подчеркнула глава федерального правительства, открывая пресс-конференцию в Брюсселе.

Она отметила, что это беспрецедентная операция в истории страны, которая полностью зависит от развития эпидемиологической ситуации и строится на гипотезах и прогнозах, поэтому планируемые даты нельзя считать окончательными. В случае осложнения ситуации возможен обратный ход для мер смягчения.

Вильмес объяснила требования на период постепенного отказа от ограничений и фазы этой операции.

На всем ее продолжении сохраняются ограничения контактов между людьми при соблюдении социального дистанцирования. Должны строго соблюдаться правила личной гигиены. В случае появления симптомов, необходимо оставаться дома и вызывать врача. Рекомендовано ношение гигиенических масок даже при том, что они считаются недостаточной защитой. Маски будут обязательными для всех лиц старше 12 лет в общественном транспорте, начиная с 4 мая.

Правительство гарантирует для каждого гражданина бесплатное получение двух фильтров для масок. В интернете разместят инструкции по изготовлению масок, которые должны стираться после каждого использования.

Премьер-министр представила также поэтапный план выхода из ограничений из трех фаз.

Первая фаза начинается 4 мая и будет состоять из двух этапов.

Первый подразумевает дистанционную работу там, где это возможно. Рестораны и кафе остаются закрытыми. Решено открыть 29 апреля магазины, торгующие тканями, учитывая потребность материала для изготовления масок.

Второй этап предполагается начать 11 мая. Ожидается, что откроются все виды магазинов "без дискриминации по размеру площади или профилю торговли". Рестораны и кафе по-прежнему будут закрыты.

Вторая фаза предполагает с 18 мая открытие музеев, разрешение на компании частного характера по месту жительства, активность на свежем воздухе, в том числе занятия спортом более двух лиц вместе при соблюдении "расстояния безопасности" между ними. Постепенно начнут возобновляться занятия в учебных заведениях. Это не затронет сразу всех учащихся. Смогут открыться парикмахерские.

Третья фаза начнется не ранее 8 июня. Она, по словам Вильмес, предусматривает "потенциальное постепенное открытие ресторанов". Открытие кафе и баров состоится позднее. Также должно еще быть уточнено время возобновления работы кинотеатров.

Вопрос поездок за рубеж еще предстоит изучить. Решение по организации летних лагерей для молодежи примут в конце мая.

Массовые мероприятия, такие как различного рода фестивали, останутся полностью запрещенными до 31 августа. Что касается событий малого масштаба, в каждом конкретном случае федеральная власть будет рассматривать ситуацию вместе с местной.