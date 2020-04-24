Коронавирус в Бельгии: почти полторы тысячи новых случаев

Новости мира:В Бельгии зафиксировали более 44 тысячи случаев коронавируса COVID-19.

За прошлые сутки в Бельгии подтверждено 1 496 новых случаев заболевания COVID-19, а общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 44 293-х.

Об этом в пятницу со ссылкой на Федеральное министерство здравоохранения Бельгии сообщило издание The Brussels Times.

"Общее количество случаев коронавируса в Бельгии с начала пандемии достигло 44 293-х. Это включает людей с активным заболеванием, тех, кто выздоровел, а также лиц, умерших вследствие вируса. Из новых инфицированных людей 602 живут во Фландрии, 646 - в Валлонии, 106 - в Брюсселе, министерство еще не получило информацию о месте проживания 142 человек", - говорится в сообщении.

В течение прошлых 24 часов в бельгийские больницы были госпитализированы 210 пациентов с диагнозом COVID-19, 322 были выписаны после выздоровления. Общее количество людей, остающихся в больницах, на сегодняшний день составляет 4 355, из них 970 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, 681 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки от вируса умерли еще 190 человек, поэтому с начала пандемии COVID-19 количество жертв этой болезни в Бельгии увеличилось до 6 679 человек.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 2 745 469 случаев заражения коронавируса, из них 191 791 летальный, 755 462 лица выздоровели.