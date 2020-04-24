Число жертв COVID-19 в Британии близится к 20 тысячам

Новости мира:Коронавирус унес уже более 19,5 тысячи жизней в Британии.

В Великобритании общее количество умерших от COVID-19 превысило 19,5 тысячи.

Об этом в Twitter сообщает Департамент здравоохранения и социальной защиты страны.

Согласно приведенным данным, в больницах Соединенного Королевства за последние сутки от коронавируса умерли 684 человека.

As of 9am 24 April, 612,031 tests have concluded, with 28,532 tests on 23 April. 444,222 people have been tested of which 143,464 tested positive. As of 5pm on 23 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 19,506 have sadly died. pic.twitter.com/ixQBaugnGh — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 24, 2020

При этом количество подтвержденных заражений коронавирусом в Британии достигло 143 464-х, из них 5 386 выявлено за последние сутки.

С начала эпидемии в стране проведено 612 013 тестов на коронавирус.

Как известно 16 апреля власти Великобритании продлили еще на 3 недели карантин в связи с пандемией коронавируса.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 2 771 184 случая заражения коронавирусом, из них 193 972 летальных, 768 040 человек выздоровели.