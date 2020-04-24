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Коронавирус в Швеции: число жертв превысило 2 тысячи

Коронавирус в Швеции: число жертв превысило 2 тысячи
14:45 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Минздрав Швеции зафиксировали почти 17 тысяч случаев инфицирования COVID-19.

В Швеции число погибших от коронавируса превысило 2000.

Об этом сообщает The Local.

По последним данным Министерства здравоохранения Швеции, количество умерших от коронавируса в стране достигло 2021.

С начала эпидемии в стране подтверждено 16 755 случаев инфицирования коронавирусом.

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Также Агентство общественного здоровья скорректировало свои выводы по поводу того, когда Стокгольм - эпицентр эпидемии в стране - прошел пик эпидемии.

Ранее сообщалось, что это было 15 апреля. Сейчас считается, что это произошло 8 апреля. По результатам математического моделирования, тогда реальное количество больных в столичном регионе составило 70 500 человек.

"Количество заражений все еще на высоком уровне, поэтому сейчас речь не идет о том, чтобы ослаблять меры безопасности", - отмечает заместитель главного эпидемиолога Андерс Валленстен.

По оценкам ведомства, до 1 мая коронавирусом могут быть инфицированы около 26% жителей Стокгольма.

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Швеция, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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