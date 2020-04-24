COVID-19 в Польше: число смертей близится к 500

Новости мира:В Польше от коронавируса COVID-19 вылечились почти две тысячи человек.

По состоянию на 24 апреля количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 10759-ти, из которых 463 человека умерли, а в 1944 человека вылечились.

Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом составляет 10759 человек, умерло 463 человека. Все случаи являются положительными, в том числе и у умерших лиц",- говорится в сообщении Минздрава Польши.

świętokrzyskiego (5), podlaskiego (1). Z przykrością informujemy o śmierci 9 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 73-K i 67-M Racibórz, 88-K Tychy, 78-M, 70-M i 82-M Poznań, 69-K i 55-M Grudziądz, 69-M Toruń. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 24, 2020

В польских больницах находятся более 3 тыс. людей, зараженных коронавирусом, на карантине – почти 98 тыс., под эпидемиологическим надзором – 20,5 тыс.

За последние сутки полиция проверила соблюдение режима карантина у более 81 тыс. человек выявила 180 нарушений.

Как сообщалось, правительство Польши подготовило четыре этапа выхода из кризиса. В частности, на первом этапе открыты для посещения леса и парки, а также частично отменены ограничения в торговле.