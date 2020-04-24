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COVID-19 в Молдове: за сутки - почти 200 новых случаев

COVID-19 в Молдове: за сутки - почти 200 новых случаев
18:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число зарегистрированных в Молдове случаев заражения коронавирусом перевалило за 3 тысячи.

В Молдове зарегистрировано более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщила после заседания "кризисного центра" министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

По ее словам, в пятницу было проведено 857 тестов, из них 184 дали положительные результаты. В общей сложности с 7 марта по настоящее время зарегистрировано 3110 случаев заражения коронавирусом, из их числа 755 пациентов вылечились, 84 - скончались. В пятницу скончались четыре человека. В настоящее время остается 2271 "активный случай".

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"Как мы и говорили, мы увеличиваем количество проводимых тестов. И будем проводить их там, где возникают очаги заражения", - сказала Думбрэвяну.

По ее словам, новый очаг заражения зарегистрирован на юге Молдовы. Один из сотрудников винзавода отпраздновал день рождения при большом скоплении гостей.

"В результате есть множество случаев в двух районах на юге Молдовы - Вулканештском и Кагульском. Работа винзавода приостановлена, проводится тестирования всех, кто был в контакте с зараженными. Также, зарегистрировано сразу 12 случаев в одной из больниц Кишинева. Там также будет продолжаться тестирование", - сказала министр.

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По ее словам, наибольшее количество случаев по-прежнему зарегистрировано в Кишиневе - 59 случаев, в Приднестровском регионе - семь новых случаев.

При этом она не уточнила, речь идет только о части лабораторных исследований, которые проведены в Кишиневе, или учитываются и результаты тестов, которые с понедельника проводятся и в Тирасполе. Оперативный штаб в Приднестровье сообщил, что в регионе в общей сложности зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились, 16 - скончались.

В связи с пандемией коронавируса в Молдове введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая.

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Молдова, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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