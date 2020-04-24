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В Испании - самый низкий показатель смертности

В Испании - самый низкий показатель смертности
16:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Впервые с 21 марта в Испании зафиксировали самую низкую смертность от COVID-19.

Количество умерших от коронавируса в Испании за последние 24 часа составляет 367 человек, что является самым низким показателем с 21 марта.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на Минздрав страны.

"Количество ежедневно умерших от коронавируса в Испании составляет в пятницу 367 человек", - говорится в сообщении.

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Это является самым низким показателем с 21 марта, когда в стране было зарегистрировано 324 летальных исходов от COVID-19

Вчера еще сообщалось о 440 погибших за прошедшие 24 часа.

По данным Минздрава, сейчас в Испании уже 22 524 человек погибло от болезни COVID-19.

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Всего в стране 219 764 зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Однако 92 335 человек уже вылечились.

По состоянию на утро 24 апреля в мире зафиксировано 2 745 469 случаев коронавируса, в частности 755 462 человека выздоровели и 191 791 погиб.

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Испания, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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