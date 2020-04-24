В Испании - самый низкий показатель смертности

Новости мира:Впервые с 21 марта в Испании зафиксировали самую низкую смертность от COVID-19.

Количество умерших от коронавируса в Испании за последние 24 часа составляет 367 человек, что является самым низким показателем с 21 марта.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на Минздрав страны.

"Количество ежедневно умерших от коронавируса в Испании составляет в пятницу 367 человек", - говорится в сообщении.

Это является самым низким показателем с 21 марта, когда в стране было зарегистрировано 324 летальных исходов от COVID-19

Вчера еще сообщалось о 440 погибших за прошедшие 24 часа.

По данным Минздрава, сейчас в Испании уже 22 524 человек погибло от болезни COVID-19.

Всего в стране 219 764 зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Однако 92 335 человек уже вылечились.

По состоянию на утро 24 апреля в мире зафиксировано 2 745 469 случаев коронавируса, в частности 755 462 человека выздоровели и 191 791 погиб.