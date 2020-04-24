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В Турции за сутки выздоровели свыше 2 тысяч человек

В Турции за сутки выздоровели свыше 2 тысяч человек
08:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В четверг, 23 апреля, в Турции выздоровели свыше 2 тыс. человек, а всего за время эпидемии - 18 491 тыс. человек.

По итогам минувших суток в Турции выздоровели более 2 тысяч пациентов, общее количество выздоровевших достигло 18 491. За сутки выявлено 3 116 случаев инфицирования, общее количество инфицированных - 101 790.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Сегодня мы лучше, чем вчера. В общем сделано 791 906 тестов. По каждому из случаев уже получен результат или продолжается исследование. Обследования по каждому из диагнозов было сделано или продолжается. Получение заключения является обязательным", - сообщил министр.

За минувшие сутки в Турции выздоровели 2014 пациентов, 115 человек умерли, было проведено 40962 тестов. В общем выздоровел 18491 человек, умерли 2491, всего тестов 791 906.

Коронавирус в Турции: за последние сутки подтверждено 4611 новых случаев Covid-19

В реанимации сейчас находится 1816 людей, интубированных 982.

На конец четверга, 23 апреля, насчитывалось 2 млн 708 тыс. 590 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 80 тыс. 960 случаев заражения.

Как сообщалось, по состоянию на утро 23 апреля в Украине подтверждены 7170 случаев COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 504, а скончавшихся – 187. За сутки подтверждено 578 новых случаев.

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Турция, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирус в Турции, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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