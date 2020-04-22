Коронавирус в Турции: за последние сутки подтверждено 4611 новых случаев Covid-19

Новости мира:В Турции количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 выросло до 95,5 тысяч.

В Турции с начала пандемии Covid-19 заболел 95 591 человек, за последние сутки подтверждено 4611 новых случаев инфицирования.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

При этом глава Минздрава призвал сограждан не впадать в отчаяние и не проявлять легкомыслия. Ведь, по его словам, они опаснее вируса, поэтому необходимо придерживаться карантинных мер.

Сейчас по количеству инфицированных Турция занимает седьмое место – после США, Испании, Италии, Франции, ФРГ и Великобритании.

С начала пандемии в Турции проведено 713 409 тестов, в том числе за минувшие сутки - 39 429. Эпидемия унесла 1865 жизней (119 за последние сутки). Выздоровели - 14 918 и 1488 человек соответственно.

Как сообщалось, число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний за минувшие сутки в мире выросло со 170 тыс. 042 до 177 тыс. 200 человек. Всего в мире, по данным университета, на конец 21 апреля насчитывалось 2 млн. 561 тыс. 915 случаев заражения COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161- летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 415 новых случаев.