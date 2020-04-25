В Италии от коронавируса скончались 150 врачей

Новости мира:В Италии по меньшей мере 150 врачей умерли от коронавируса.

Вследствие заражения коронавируса в Италии умерли по меньшей мере 150 врачей. Из всех подтвержденных случаев инфицирования почти 10% приходится на медиков.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Ассоциацию врачей Италии

Отмечается, что Ассоциация критикует меры правительства для защиты врачей. Последнее же недавно выделило 25 млрд евро для оплаты труда медработников.

Сообщество врачей заявило, что указанных средств недостаточно, чтобы гарантировать приличное вознаграждение всем, кто спасает пациентов.

Напоминаем, 15 апреля сообщалось, что количество умерших от коронавирусной болезни врачей в Италии возросло до 120.