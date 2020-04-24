Скачать
Пятница, 24.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом
В Минздраве рассказали, как планируют выходить из карантина
В Минздраве рассказали, как планируют выходить из карантина
Два клуба АПЛ сделали запрос по игроку Шахтера
Два клуба АПЛ сделали запрос по игроку Шахтера
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 апреля

В Украине коронавирусом заболели почти полторы тысячи медиков

В Украине коронавирусом заболели почти полторы тысячи медиков
10:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 59, в Киевской области - 54, в Киеве - 63 случая.

В Украине COVID-19 заболели 1 тысяча 458 медицинских работников, за минувшие сутки зафиксировано 98 новых случаев инфицирования среди медперсонала.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на онлайн-брифинге.

"За прошедшие сутки заболели 477 человек, из них 28 детей и 98 медицинских работников, был госпитализирован 181 человек, зафиксировано 6 летальных случаев, при этом 96 пациентов выздоровели, в том числе 13 детей", - заявил он.

По словам Степанова, всего за время пандемии в Украине заболели 7 тысяч 647 человек, из них 503 ребенка и 1 тысяча 458 медицинских работников. Всего выздоровел 601 человек, летальных исходов - 193.

Также министр отметил, что за минувшие сутки проведено 5 тысяч 263 исследования методом ПЦР.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 59, Киевской - 54 и городе Киеве - 63 случая", - сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 9:00 24 апреля зарегистрировано 7 тысяч 647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, Врачи, Медики, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте, какой у Вас характер с помощью увлекательного теста
02 Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19
03 Оккупированный Москвой Крым: МИД РФ вернул ноты Украины
04 Итоги дня 23 апреля: COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине, особенности ВНО 2020
05 Корниенко о назначении Саакашвили на пост вице-премьера: На завтра этого вопроса в повестке дня нет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев снова оказался на первом месте по загрязненности воздуха в мире
Киев снова оказался на первом месте по загрязненности воздуха в мире
В ВОЗ рассказали, когда ждать лекарства от коронавируса
В ВОЗ рассказали, когда ждать лекарства от коронавируса
Минздрав хочет проводить обсервацию для призывников
Минздрав хочет проводить обсервацию для призывников
Антипасха в 2020 году: Что можно и что нельзя делать 26 апреля
Антипасха в 2020 году: Что можно и что нельзя делать 26 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь