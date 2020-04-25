В Стокгольме закрывается последняя угольная ТЭЦ

Новости мира:Руководство Stockholm Exergi решило закрыть угольную ТЭЦ KVV6.

Стокгольмское энергоснабжающее предприятие Stockholm Exergi закрыло угольную ТЭЦ KVV6 (Kraftvärmeverk 6).

Это была последняя угольная электростанция в Стокгольме, говорится на официальном канале компании в YouTube.

Отмечается, что на ТЭЦ было две котельные, одна из которых была выведена из эксплуатации еще осенью. Другая оставалась как резерв, но не была привлечена к работе из-за мягкой зимы. Окончательное закрытие состоялось с завершением отопительного сезона и на два года раньше запланированного срока.

"Наша цель состоит в том, чтобы вся наша продукция производилась из возобновляемых или переработанных источников энергии", - подчеркнул генеральный директор Stockholm Exergi Андерс Егельруд.

Стокгольм планирует полностью прекратить использование ископаемого топлива во всех секторах экономики до 2040 года, а Швеция в целом обязуется полностью перейти на возобновляемые источники энергетики до того же срока, и стать климатически-нейтральной до 2045 года.