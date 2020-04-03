Кабмин запретил отключать от электроэнергии водоканалы и шахты

Новости Бизнеса:Правительство Украины запретило отключать водоканалы и шахты от э/э, а ТКЭ и ТЭЦ от газа.

Кабинет министров Украины запретил поставщикам и операторам систем распределения до 24 апреля 2020 года отключать от электроэнергии ниже технологического уровня водоканалы и угледобывающие предприятия, а поставщиков газа - производителей тепловой и электроэнергии.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина №255 от 2 апреля 2020 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в случае снижения заболеваемости в начале мая на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста.

В условиях жесткого карантина, в 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережений на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, в котором повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,6% до 11,6%