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В Грузии продолжает распространяться COVID-19

В Грузии продолжает распространяться COVID-19
10:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число заражений COVID-19 в Грузии выросло до 456.

В Грузии за сутки зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 456.

Об этом сообщает в субботу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 4 тыс. 949 человек, под наблюдением врачей - 555 пациентов. За сутки полностью выздоровели еще 18 человек. За весь период вылечились 132 пациента, пятеро скончались.

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Правительство Грузии в пятницу сообщило об отмене некоторых ограничений, в частности, с 27 апреля граждане смогут ездить на собственных автомобилях, будет разрешена онлайн-торговля, откроются аграрные рынки.

Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария заявил, что отмена всех действующих ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

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Грузия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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