В Грузии продолжает распространяться COVID-19

Новости мира:Число заражений COVID-19 в Грузии выросло до 456.

В Грузии за сутки зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 456.

Об этом сообщает в субботу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 4 тыс. 949 человек, под наблюдением врачей - 555 пациентов. За сутки полностью выздоровели еще 18 человек. За весь период вылечились 132 пациента, пятеро скончались.

Правительство Грузии в пятницу сообщило об отмене некоторых ограничений, в частности, с 27 апреля граждане смогут ездить на собственных автомобилях, будет разрешена онлайн-торговля, откроются аграрные рынки.

Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария заявил, что отмена всех действующих ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.