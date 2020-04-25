Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МОН заявили, что учителя осенью пройдут с учениками материал, который пришелся на карантин
В МОН заявили, что учителя осенью пройдут с учениками материал, который пришелся на карантин
Сила стихии: Непогода обесточила 11 сел на Закарпатье (Фото)
Сила стихии: Непогода обесточила 11 сел на Закарпатье (Фото)
Формула-1 продлила карантин для команд
Формула-1 продлила карантин для команд
Антипасха 2020: народные приметы и традиции
Антипасха 2020: народные приметы и традиции

В Италии уже 6 день продолжается снижение числа больных Covid-19

В Италии уже 6 день продолжается снижение числа больных Covid-19
23:07 Сб, 25 Апрель 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:В Италии за сутки умерли 415 человек с коронавирусом.

За последние сутки в Италии зафиксировали 415 смертей в результате пандемии коронавируса, таким образом общее количество летальных случаев возросло до 26 384.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Количество летальных случаев в результате эпидемии коронавируса в Италии возросло до 26 384-х, что на 415 больше, чем было в прошлые сутки. Вчера увеличение количества летальных исходов составило 420", - говорится в сообщении.

63120 человек уже выздоровели от коронавирусной болезни в Италии, это на 2622 человека больше по сравнению с вчерашним днем.

Снижение количества больных с диагнозом "коронавирус" в Италии продолжается шестой день подряд. Сейчас количество активных больных в Италии составляет 105 847, что на 680 меньше, чем было вчера.

Защита медиков: Ассоциация врачей раскритиковала правительство Италии

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии на данный момент составляет 195 351, передает сайт Worldometer.

По состоянию на вечер 25 апреля в мире зафиксировано 2874660 случаев коронавируса, 823360 человек выздоровели и 200812 умерли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Пандемия, Коронавирус, COVID-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем дочери: стихи, проза, открытки
02 Маникюр 2020: красивые идеи дизайна на миндальную форму ноготков (Фото)
03 Причины появления прыщей на лице и теле
04 С Днем дочери 2020! Красивые СМС-поздравления и открытки
05 День дочери 2020: история и особенности праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронакризис: Германия готова взять на себя больше, чем было в планах
Коронакризис: Германия готова взять на себя больше, чем было в планах
В мире уже более 200 тысяч смертей от COVID-19
В мире уже более 200 тысяч смертей от COVID-19
В СМИ опубликовали сообщение о смерти Ким Чен Ына
В СМИ опубликовали сообщение о смерти Ким Чен Ына
Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь