В Италии уже 6 день продолжается снижение числа больных Covid-19

Новости мира:В Италии за сутки умерли 415 человек с коронавирусом.

За последние сутки в Италии зафиксировали 415 смертей в результате пандемии коронавируса, таким образом общее количество летальных случаев возросло до 26 384.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Количество летальных случаев в результате эпидемии коронавируса в Италии возросло до 26 384-х, что на 415 больше, чем было в прошлые сутки. Вчера увеличение количества летальных исходов составило 420", - говорится в сообщении.

63120 человек уже выздоровели от коронавирусной болезни в Италии, это на 2622 человека больше по сравнению с вчерашним днем.

Снижение количества больных с диагнозом "коронавирус" в Италии продолжается шестой день подряд. Сейчас количество активных больных в Италии составляет 105 847, что на 680 меньше, чем было вчера.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии на данный момент составляет 195 351, передает сайт Worldometer.

По состоянию на вечер 25 апреля в мире зафиксировано 2874660 случаев коронавируса, 823360 человек выздоровели и 200812 умерли.