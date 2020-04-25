Защита медиков: Ассоциация врачей раскритиковала правительство Италии

Новости мира:В Ассоциации врачей сообщили, что в Италии с начала пандемии скончались по меньшей мере 150 медиков.

В Италии с начала пандемии в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончались по меньшей мере 150 врачей.

Об этом информирует CNN.

"В Италии в результате заражения коронавирусом умерли не менее 150 врачей", - говорится в сообщении со ссылкой на Ассоциацию врачей Италии.

В целом со всех подтвержденных случаев коронавируса в стране - почти 10% приходится на медицинский персонал, отметили в организации.

Ассоциация врачей критикует недостаточные меры итальянского правительства по защите медиков от эпидемии. Как заявило сообщество врачей, выделенных недавно правительством 25 млрд евро для оплаты труда медработников недостаточно, чтобы гарантировать приличное вознаграждение всем, кто спасает пациентов.

"Предусмотренного дополнительного финансирования недостаточно, чтобы гарантировать вознаграждение за все сверхурочные часы в феврале и марте и за самопожертвование медицинских работников, которые столкнулись с наплывом пациентов в больницы", - говорится в заявлении организации.

По состоянию на утро 25 апреля во мире зафиксированы 2831860 случаев коронавируса. Выздоровели 807010 человек, умерли - 197 318.