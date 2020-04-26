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В Берлине люди протестовали против карантина

В Берлине люди протестовали против карантина
01:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В столице Германии люди вышли на улицы протестуя против карантина.

Несмотря на запрет на демонстрации около тысячи человек вышли в субботу, 25 апреля, в Берлине на протест против карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Демонстранты собрались на площади Розы Люксембург.

Многие из них стояли перед оградой, которую выставила полиция, чтобы помешать проведению на площади массовых мероприятий, сообщает DW. Полицейские неоднократно обращались к протестующим с требованием разойтись, некоторые демонстранты были задержаны.

Впоследствии участники акции разошлись. Среди них были представители разных политических течений, в том числе представители правопопулистов и политики из "Альтернативы для Германии", однако на протест вышли и люди без политической ориентации.

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Некоторые из протестующих медитировал. Противники карантина собираются еженедельно в немецкой столице, это уже была четвертая такая демонстрация. Аналогичная акция состоялась 24 апреля в Штутгарте - в ней приняли участие несколько сотен человек.

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Все по теме:

Германия, Протест, ФРГ, Берлин, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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