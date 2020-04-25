Коронакризис: Германия готова взять на себя больше, чем было в планах

Новости мира:В связи с предстоящими изменениями климата и борьбой с коронавирусом в Германии готовятся прибегнуть к большим вложениям, чем планировалось ранее.

Ситуация диктует, что темами во время председательства Германии в Совете ЕС во втором полугодии 2020 года будут борьба с коронавирусом и изменениями климата.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботнем подкасте.

"У нас на повестке дня будут вопросы климата, а также вопросы здравоохранения", - сказала Меркель, добавив, что председательство Германии в Совете ЕС будет происходить иначе, чем планировалось.

Вопросы борьбы с пандемией и ее последствиями включает две составляющие: поиск вакцины, ведь "пока нет вакцины, нам придется жить с этой пандемией, с этим вирусом", а также экономическое обновление Европы, добавила канцлер ФРГ.

Первыми тремя важными вехами относительно второго вопроса Меркель назвала разработку министрами финансов программ помощи Европейского инвестиционного банка для поддержки малых и средних предприятий в странах-членах; Европейского механизма стабильности, который может быть использован странами, которые нуждаются в ликвидности; программы Еврокомиссии по выплатам пособия за неполный рабочий день. Эти программы должны начать работать до 1 июня.

Но этого недостаточно, подчеркнула Меркель. Поэтому также будет программа, связанная с европейским бюджетом, в рамках которой Германии придется взять на себя "гораздо больше, чем это было в предыдущих планах". Германия может и хочет инвестировать в будущее, подчеркнула канцлер.

Немецкий канцлер подчеркнула важность совместной реакции на пандемию, европейской солидарности. Она напомнила, что ФРГ сейчас помогает Италии, Франции и другим странам как путем предоставления защитных и медицинских препаратов, так и принимая больных.

"Будет важно в ближайшие несколько недель и месяцев показать, что мы стоим вместе, что мы вместе будем иметь дело с убытками, экономическими последствиями этого кризиса и что мы хотим сделать все возможное, чтобы Европа росла вместе в этой ситуации", - заявила глава правительства ФРГ.