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Суббота, 25.04.2020
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В Испании уменьшили число случаев COVID-19, после уточнения ПЦР-тестами (Видео)

В Испании уменьшили число случаев COVID-19, после уточнения ПЦР-тестами (Видео)
17:28 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В связи с прохождением ПЦР-тестов гражданами в Испании уточнили количество случаев COVID-19.

Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 378 человек, в общем погибли почти 23 тысячи человек.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает издание El Pais.

Общее количество инфицированных коронавируса, уже достигла более 205 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 2 944 новых случая инфицирования. Стоит отметить, что в Испании начали уточнять количество случаев COVID-19 с помощью ПЦР-тестов.

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С начала эпидемии умерли 22 902 человека (в том числе за сутки — 378, показатель вырос по сравнению с прошлым днем), а 95 708 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (58,8 тысяч человек) и Каталония (46,2 тысяч). Многие инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (100 случаев) и Мелилья (108 случаев).

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передает мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, выздоровели, составило 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%. 

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"Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика", — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.

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Испания, Карантин, Коронавирус, ПТСР.
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