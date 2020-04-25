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Пандемия COVID-19: Молдова не будет продлевать режим ЧП

Пандемия COVID-19: Молдова не будет продлевать режим ЧП
15:54 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Глава молдавского государства заявил, что режим чрезвычайного положения в стране будет завершен в запланированную дату.

Молдова не планирует продлевать чрезвычайное положение после 15 мая.

Об этом заявил президент страны Игорь Додон.

По его словам, власть не планирует продолжать чрезвычайное положение в стране после 15 мая. Именно на эту дату запланировано его снятия в рамках ослабление карантина.

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"Все мы должны осознавать, что этот вирус будет существовать и дальше. И не только в Молдове, но и в большинстве стран мира. Поэтому, даже если мы снимем часть запретов, вернемся к работе некоторых сфер, очень важно быть осторожными. И, если мы зафиксируем негативную динамику, власти будут вынуждены вернуться к некоторым запретам", - отметил он.

Напомним, вчера Молдова анонсировала ослабление карантина с 27 апреля. С понедельника возобновят работу торговые точки, кроме рынков и торговых центров. Также людям разрешили прогулки в парках с соблюдением дистанции.

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Все по теме:

Молдова, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Игорь Додон, Covid-19.
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