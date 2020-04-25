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COVID-19: Бельгия запланировала ослабление карантина

COVID-19: Бельгия запланировала ослабление карантина
15:30 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Правительство Бельгии начнет постепенный выход из карантина в начале мая.

Бельгия начнет постепенно выходить из карантина 4 мая, ослабление ограничений будет происходить в три этапа.

Об этом сообщает Le Soir.

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес анонсировала детальный план ослабления карантинных ограничений в стране, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Первый этап начнется 4 мая. С этого дня возобновляют работу промышленные предприятия. Через неделю, 11 мая, возобновят работу все магазины.

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Второй этап начнется 18 мая. С этого дня возобновят обучение в школах, с приоритетом для учащихся тех классов, которые должны составлять экзамены. В классе одновременно учиться не более 10 учеников. Все ученики, старше 12 лет, должны будут носить маски.

Также на этом этапе возобновят работу предприятия сферы услуг, при которых есть контакт с клиентами – как парикмахерские, а также музеи. Позволят встречи со знакомыми дома, расширят количество людей, которые могут присутствовать на свадьбах или похоронах.

Третий этап запланирован на 8 июня: начнут восстанавливать работу рестораны и отели, компании, предлагающие туристические услуги.

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Параллельно с ослаблением карантина, вводится "масочный режим" в общественном транспорте и школе.

Также планируется увеличить способность тестирования до 25 000 тестов в день, начиная с 4 мая, а также – тщательно отслеживать контакты больных коронавирусом.

Премьер отметила, что снятие ограничений в соответствии с этим планом будет учитывать развитие эпидемической ситуации. Если количество новых заражений снова возрастет, не исключено повторное введение отмененных ограничений.

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Бельгия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Софи Вильмес.
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