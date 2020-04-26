В Польше планируют возобновить спортивные соревнования

Новости мира:Власти Польши хотят возобновить спортивные соревнования.

Власти Польши будут постепенно снимать карантинные ограничения на занятия спортом, также будут возобновляться спортивные мероприятия - в частности чемпионат страны по футболу.

Об этапах отмены карантина на пресс-конференции рассказал глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"На втором этапе, с 4 мая, мы приближаемся к восстановлению работы стадионов, мест для занятия спортом на открытом пространстве", - рассказал Моравецкий.

Он добавил, что в этот период будут открыты спортивные площадки, где смогут упражняться до шести человек.

По словам премьера, на третьем и четвертом этапах ослабления карантина возобновят работу школьные спортзалы и спортивные сооружения, где сможет заниматься ограниченное количество спортсменов. Так, на четвертом этапе будут открываться бассейны, фитнес-центры, гимнастические залы. Впрочем, переход к этим этапам будет зависеть от количества заболеваний Covid-19.

Моравецкий также сообщил, что после консультаций с министерствами здравоохранения и спорта принято решение о возобновлении чемпионатов страны по футболу и спидвею. Он уточнил, что чемпионат футбола в высшем дивизионе будет возобновлен в конце мая.

Глава польского правительства добавил, что принято решение открыть центры подготовки олимпийцев в городах Спала и Валч, где профессиональные спортсмены начнут готовиться к Играм в Токио, которые должны пройти в следующем году.

Как сообщалось, правительство Польши подготовило четыре этапа отмены ограничений, наложенных в связи с эпидемией Covid-19. В частности, на первом этапе с 20 апреля открыты для посещения леса и парки, а также частично отменены ограничения в торговле.