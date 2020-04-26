Разрешат выходить гулять: Испания со 2 мая ослабит карантин

Новости мира:В связи с положительной тенденцией в Испании планируют ослабить карантин со 2 мая.

Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал ослабление карантинных ограничений с 2 мая - испанцам будет разрешено выходить гулять.

Об этом сообщает El Pais.

"Если развитие пандемии будет развиваться в положительном ключе, как сейчас, то со 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живем", - заявил Санчес.

Он отметил, что ослабление карантинных мер в отношении передвижения будет происходить в течение мая, "и мы посмотрим, что произойдет в июне".

Как отмечает издание, это второй случай, когда испанское правительство пытается ослабить строгие карантинные меры, которые были наложены по 14 марта. Начиная от сегодня детям до 13 лет разрешено гулять по одному часу в день в сопровождении взрослого.

Фото: АА