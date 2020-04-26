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Польша пострадала от новой кампании по дезинформации: спецслужбы подозревают причастность РФ

Польша пострадала от новой кампании по дезинформации: спецслужбы подозревают причастность РФ
16:26 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира:Польша заподозрила Россию в новой дезинформационной атаке.

Польша заявила, что пострадала от сложной операции по дезинформации, направленной на ослабление польско-американских отношений - вероятно, за операцией стоит Россия.

Об этом в комментарии агентству AP заявил представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, пишет "Европейская правда ".

Жарин сказал, что Польша продолжает расследование и пока не имеет окончательных доказательств того, что нападение было координированное Россией. Но он отметил, что информационная атака имеет все признаки кампании под руководством Кремля.

Речь идет о нападении на сайт Института военных исследований в Варшаве, военной академии, которая готовит польских военных лидеров. Жарин сказал, что на сайте было опубликовано поддельное письмо от имени ректора, в котором содержался призыв к польским солдатам бороться с "американской оккупацией".

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Письмо было опубликовано на новостных порталах, в том числе на одном, известном пропагандой дезинформации.

"Содержание письма отвечало основному нарративу, который российская пропаганда постоянно продвигает против Польши и США", - заявил Жарин.

По его словам, польские власти считают, что целью этих атак является сеять информационный хаос, подрывать моральный дух польских солдат и разжигать антиамериканские настроения.

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Он утверждает, что Кремль пытается использовать кризис с коронавирусом, чтобы освободиться от международной изоляции и убедить Запад отменить санкции, введенные из-за агрессии против Украины.

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Польша, Россия, Кибератака, Дезинформация.
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