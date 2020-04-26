Коронавирус в РФ: за сутки зарегистрировано более 6 тысяч инфицированных

За сутки в Москве зарегистрировано почти 3 тысячи больных COVID-19 и 38 смертей.

За последние сутки в России подтвержден 6361 случай коронавируса, из них 2971 – в Москве.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом в РФ

За сутки в РФ зарегистрировано 66 летальных случаев от COVID-19, в том числе в Москве – 38.

Выздоровело за сутки в России 517 человек, из них 128 в Москве.

Всего в стране зарегистрировано 80 949 заболевших коронавирусной болезнью. За весь период скончалось 747 человек, выздоровело – 6767 человек.

24 апреля в РФ умерло рекордное число пациентов с коронавирусом – тоже 66.