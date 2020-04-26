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Майские праздники близятся: в Сербии введут комендантский час

Майские праздники близятся: в Сербии введут комендантский час
16:59 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Сербия объявила комендантский час на майские праздники.

Правительство Сербии вводит многодневной комендантский час с 30 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса на майские праздники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

Сербское правительство запретило перемещения граждан с 18:00 четверга 30 апреля до 05:00 понедельника 4 мая.

По данным правительства, это решение было принято, чтобы минимизировать социальные контакты. Традиционно на майские праздники в Сербии и других балканских странах жители отправляются на природу, где жарят мясо и отдыхают.

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Сербия с 21 апреля начала постепенно смягчать карантин. В частности, комендантский час был сокращен. Открылись автомобильные и велосипедные мастерские, вулканизации, химчистки, магазины по продаже строительных материалов, швейные и обувные мастерские.

Парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы, по плану, начнут работать с 4 мая.

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Сербия, Коронавирус, Covid-19.
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