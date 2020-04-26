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Животные на норковых фермах в Нидерландах подхватили коронавирус

Животные на норковых фермах в Нидерландах подхватили коронавирус
17:29 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира:Коронавирус нашли у животных на норковых фермах в Нидерландах.

Две норковые фермы в Нидерландах подтвердили случаи коронавируса среди своих животных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Согласно заявлению министерства сельского хозяйства, в норок были различные симптомы, включая проблемы с дыханием.

Предыдущие исследования показали, что хорьки, которые относятся к тому же семейству, что и норка, чувствительны к заражению COVID-19, заявило министерство.

Чтобы определить источник инфекции, было начато расследование.

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На фермах в провинции Брабант, где у норок подтвердили коронавирус, были работники с симптомами COVID-19.

Это не первый раз, когда животные заразились коронавирусом. В начале этого месяца тигр в зоопарке Бронкса в США имел положительный результат анализов.

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Нидерланды, Норка, Коронавирус, Covid-19.
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