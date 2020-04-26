Животные на норковых фермах в Нидерландах подхватили коронавирус

Две норковые фермы в Нидерландах подтвердили случаи коронавируса среди своих животных.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Согласно заявлению министерства сельского хозяйства, в норок были различные симптомы, включая проблемы с дыханием.
Предыдущие исследования показали, что хорьки, которые относятся к тому же семейству, что и норка, чувствительны к заражению COVID-19, заявило министерство.
Чтобы определить источник инфекции, было начато расследование.
На фермах в провинции Брабант, где у норок подтвердили коронавирус, были работники с симптомами COVID-19.
Это не первый раз, когда животные заразились коронавирусом. В начале этого месяца тигр в зоопарке Бронкса в США имел положительный результат анализов.