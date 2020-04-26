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Изъято 40 кг героина: в Грузии задержали двух граждан Болгарии

Изъято 40 кг героина: в Грузии задержали двух граждан Болгарии
20:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:В Грузии проведена совместная с США спецоперация по задержанию болгарских наркоторговцев, изъято до 40 кг героина.

Грузинское МВД сообщило о пресечении в Батуми в ходе совместной с управлением по борьбе с наркотиками Минюста США спецоперации деятельности членов международной организованной преступной группы, планировавшей перевезти через территорию Грузии крупную партию героина.

"В ходе совместно проведенных мероприятий задержаны два гражданина Болгарии и изъяты до 40 килограмм наркотического вещества - героина", - говорится в распространенном в воскресенье МВД Грузии заявлении.

По информации ведомства, следствием установлено, что задержанные граждане Болгарии провезли в созданном в легковом автомобиле тайнике в Грузию из Армении до 40 кг героина с целью последующей его перевозки в Европу.

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Сообщается, что наркотики были изъяты на съемной квартире в Батуми, где остановились задержанные иностранные граждане. В МВД отмечают, что стоимость изъятых наркотиков, по оценке экспертов, составляет до 2 миллионов долларов.

Задержанным грозит тюремное заключение сроком до 20 лет или пожизненное заключение.

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США, Болгария, Наркотики, Грузия.
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