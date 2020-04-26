Во Франции количество смертей от COVID-19 приближается к 23 тыс

Новости мира:Во Франции за сутки умерли 242 человека с коронавирусом.

Во Франции среди зараженных коронавирусом за последние сутки умерли 242 человека, число летальных исходов с начала эпидемии выросло до 22 856, сообщил в воскресенье в коммюнике директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

В коммюнике в очередной раз подчеркивается, что определенная тенденция снижения числа госпитализаций в стране продолжается.

По последним данным, всего госпитализированы 28 217 пациентов с диагнозом "коронавирус". В отделениях реанимации находятся 4 682 инфицированных.

С начала эпидемии в стране были госпитализированы 87 985 пациентов с коронавирусом. За то же время из больниц выписаны 44 903 вылечившихся, сообщается в коммюнике.

По данным Минздрава страны, во Франции насчитывается 124 575 выявленных случаев заражения COVID-19.

Во вторник, 28 апреля, депутаты Национального собрания будут обсуждать, а затем голосовать по плану выхода страны из режима изоляции населения и ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

План будет представлен премьер-министром Эдуаром Филиппом. Французские СМИ сообщают в воскресенье, что оппозиционные депутаты потребовали, чтобы их ознакомили с этим планом по меньшей мере за 24 часа до обсуждения, а не поставили перед фактом.