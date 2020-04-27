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Турция уже вложила в поддержку экономики более $28 млрд

Турция уже вложила в поддержку экономики более $28 млрд
00:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Турция уже выделила 200 млрд лир на поддержку экономики.

На поддержку своей экономики в условиях пандемии Covid-19 Турция выделила 200 млрд лир, что эквивалентно $28,7 млрд.

Об этом сообщил министр финансов Турции Берат Альбайрак, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Общий объем поддержки по уже принятыми мерам достиг 200 млрд лир", - заявил министр.

Он подчеркнул, что речь идет о комплексном пакете мер. В частности, государство в течение трех месяцев будет ежедневно платить 39,2 турецких лир (около $ 5,7) работникам, вынужденным взять неоплачиваемый отпуск. 120 тыс. компаний получат 107,4 млрд лир поддержки. Дополнительные 16,8 млрд лир выделено на поддержку владельцев магазинов.

Гражданам, потерявшим работу во время пандемии, будет оказана финансовая помощь в размере 1 тыс. лир ($145). В целом 4,4 млн семей получат 22,3 млрд лир.

Кроме этого, предполагается, что трудовые договоры не могут быть аннулированы в течение трех месяцев, за исключением случаев, оговариваемых отдельно. Компаниям, которые понесли убытки вследствие карантинных ограничений, откроют доступ к кредитам с низкими ставками - при условии, что они не будут увольнять работников.

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Напоминаем, 18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о формировании пакета поддержки экономики объемом 100 млрд лир. В частности речь шла об отсрочке выплат по займам и уменьшении налоговой нагрузки в отдельных секторах.

16 апреля парламент Турции ратифицировал законопроект об уменьшении последствий влияния пандемии на экономическую и социальную жизнь страны.

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Турция, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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