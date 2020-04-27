Турция уже эвакуировала из-за рубежа 60 тысяч своих граждан

Новости мира:С начала пандемии в Турцию вернулись 60 тысяч граждан.

Турция вернула из-за рубежа с начала пандемии COVID-19 60 тысяч своих граждан, в то же время 20 тысяч иностранцев уехали из страны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"На данный момент мы вернули домой 60 тысяч наших граждан. Около 20 тысяч иностранцев вернулись из Турции в свои страны", - заявил министр.

Он добавил, что Турция оказала помощь медицинскими средствами 57 странам.

С началом месяца Рамадан Турция организовала эвакуацию из-за границы 25 тысяч своих граждан, чтобы они могли провести праздник с близкими. В частности за предыдущие сутки из восьми стран домой вернулись 1411 человек. Все прибывшие должны пройти 14-дневную обсервацию.

Напоминаем, из турецкого порта Карасу в Черноморск отправился паром, который доставит на родину более 90 граждан Украины.