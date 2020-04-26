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Эвакуация украинцев: Мининфраструктуры восстановит ряд специальных рейсов

Эвакуация украинцев: Мининфраструктуры восстановит ряд специальных рейсов
20:29 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:В правительстве обнародовали список городов мира, из которых эвакуируют украинцев.

Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.

Об этом министерство сообщило на своем сайте, пишет "Европейская правда".

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, вернуться украинцы смогут только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции.

"Контроль за последним будет осуществляться с помощью приложения "Действуй дома" на платформе "ДІЯ", - отметил Криклий.

Города, из которых планируются рейсы:

  • Майами,
  • Хельсинки,
  • Неаполь,
  • Стокгольм,
  • Ереван,
  • Париж,
  • Ницца,
  • София,
  • Ларнака,
  • Тель-Авив,
  • Амстердам,
  • Дюссельдорф,
  • Цюрих,
  • Лиссабон,
  • Женева,
  • Дубай,
  • Франкфурт,
  • Прага,
  • Милан,
  • Торонто,
  • Осло ,
  • Аликанте,
  • Эр-Рияд,
  • Бангкок,
  • Пхукет,
  • Бали.

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Информация о рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, добавили в министерстве.

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