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Covid-19: Ляшко допустил, что процесс выхода из карантина может ускориться

Covid-19: Ляшко допустил, что процесс выхода из карантина может ускориться
19:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В случае стремительного снижение заболевших коронавирусом Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что в случае стремительного снижение заболевших на коронавирус Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина.

"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода из карантина.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что соблюдение новых стандартов социального поведения, установленных в период пандемии, должно сохраняться и после завершения карантина.

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Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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