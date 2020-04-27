Италия начнет поэтапное ослабление ограничений

Новости мира:В Италии вскоре начнется поэтапный выход из карантина.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте представил план отмены ограничительных мер для страны с 4 мая.

Об этом он объявил в воскресенье на пресс-конференции в Facebook. При снижении ограничительных мер - необходимо будет как и раньше соблюдать меры предосторожности в виде социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты.

Так, первыми в Италии откроются парки и сады. Будет разрешено проводить тренировки спортсменов, представляющих национальный интерес, а также будет возобновлено производство и начнется работа на строительных площадках. Магазины, музеи, рестораны планируют открыть с 18 мая. Парикмахерские позволят возобновить работу с 1 июня.

“Мы должны гарантировать восстановление жизни, но с полным осознанием ответственности. С 4 мая сохранятся ограничения на передвижения без веской причины, в том числе и между регионами, однако возможно воссоединение семей, но исключены праздники и торжества”, — заявил Конте, представляя новый декрет правительства по ослаблению карантина.

Напомним, по состоянию на вечер 26 апреля, в Италии зафиксировано наименьшее количество умерших с середины марта. Всего в Италии из-за вызванной коронавирусом болезни умерли 26,6 тысячи человек, и это самый большой показатель в Европе.