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В Италии за сутки от коронавируса выздоровели более 2,6 тыс человек

В Италии за сутки от коронавируса выздоровели более 2,6 тыс человек
23:46 Сб, 25 Апрель 2020 Телеграф УНИАН

Новости мира:В Италии от COVID-19 излечилось 63 120 человек, умерло 26 384 человека.

В Италии за сутки от коронавируса умерли 415 человек.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

В общей сложности в Италии смертность от коронавирусной инфекции возросла до 26 тысяч 384 человека, в том числе на 415 летальных случаев за последние сутки. В настоящее время инфицированных коронавирусом насчитывается 105 тыс. 847 человек, что на 680 человек меньше, чем вчера. Снижение инфицированных наблюдается в течение всей недели.

Госпитализированы 21 тыс. 533 человека. За последние сутки количество пациентов в больницах уменьшилась на 535 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 2 тыс. 102 пациента, на 71 меньше, чем в предыдущие сутки. При этом количество людей, которые вылечились и были выписаны из больницы, возросло до 63 тыс. 120 За последние сутки были выписаны 2 тыс. 622 человека.

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Еще 82 тыс. 212 человек с положительным результатом на коронавирус находятся в изоляции с симптомами или незначительными симптомами. В общей сложности количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 195 тыс. 351 человек. За последние сутки это число выросло на 2 тыс. 357 случаев.

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Италия, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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