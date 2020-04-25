В Испании медики составляют 20% от общего количества больных COVID-19

Новости мира:В Италии медиков среди больных коронавирусом – 10%.

В Испании медики составляют 20% от общего количества больных коронавирусом.

По данным отчета Европейского центра профилактики и контроля заболеваемости, обнародованного в четверг, в Испании медики составляют 20% от общего количества больных коронавирусом, что является самым высоким показателем в мире, сообщает El Pais.

Аналогичный показатель только в Ломбардии, эпицентре эпидемии в Италии, тогда как в целом в Италии медиков среди больных – 10%. В США этот показатель составляет 3%, в Китае – 3,8%.

По данным министерства здравоохранения Испании на пятницу, 24 апреля, среди больных коронавирусом было более 35 тысяч работников сферы здравоохранения - с 219,7 тысяч подтвержденных случаев.

В Италии, по состоянию на четверг, врачей среди инфицированных было чуть менее 18 тысяч – с 189 973 подтвержденных случаев на эту дату. Причиной такого большого количества больных среди испанских медиков называют недостаток защитного оборудования.