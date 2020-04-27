Пандемия COVID-19: В странах Балтии - почти 4 тыс больных

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в странах Балти количество зараженных составляет около 4000 человек.

В странах Балтии количество инфицированных новым коронавирусом возросло до 3,9 тысячи.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Эстонии - 1 647 человек, сообщает эстонский Департамент здоровья.

По его данным, в стране за последний день выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом, скончался один пожилой пациент. В целом за весь период умерли 50 человек. Стационарного лечения требуют 95 больных, 7 из которых находятся на контролируемом дыхании. Из больниц было выписано 233 человека.

В настоящее время, как сообщает Минздрав Литвы, в стране выявлено 1449 заражений, за воскресенье медики установили 11 новых случаев COVID-19. За время пандемии скончались 42 человека. Выздоровели 474 пациенты.

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC), по 26 апреля коронавирус был подтвержден у 6 человек. Количество инфицированных в стране возросло до 818 случаев. 41 пациента госпитализированы, из них 5 - с тяжелым течением заболевания. Выписаны из больниц 80 пациентов. За прошедший день один пациент умер, всего за весь период - 13. Поправились за время эпидемии 267 человек.

По состоянию на 27 апреля в мире зарегистрировано 3 004 892 случая заражения коронавирусом, из них 207 262 летальные, 882 993 лица выздоровели.