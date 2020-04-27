Откроют парикмахерские и спортзалы: В Сербии ослабят карантин

Новости мира:В связи с положительной тенденцией в Сербии начнут процесс ослабления карантина.

С понедельника в Сербии в рамках выхода из карантина начинают вновь работать парикмахерские, спортивные залы, а пожилым людям разрешается больше находиться на улице.

Об этом сообщает RTS.

"С сегодняшнего дня начинают работать рынки в помещениях, парикмахерские, спортзалы. Пенсионеры могут прогуливаться в течение часа в период комендантского часа, когда это запрещено другим", - говорится в сообщении.

Следует напомнить, что сразу после православной Пасхи (19 апреля) сербские власти анонсировали постепенное смягчение ограничительных мер, объясняя это постепенным уменьшением динамики заболеваемости и смертности: с 21 апреля комендантский час начинается каждый вечер в 18:00, а не 17:00, у пенсионеров уже появилась возможность 30-минутных прогулок.

А уже с среду 22 апреля открылись уличные рынки, мастерские и строительные площадки - со строгим соблюдением санитарных норм. В сербском правительстве подчеркнули, что в случае, если будут фиксироваться нарушения, указанные смягчения карантина отменят.

Говоря о времени возможного окончания эпидемии, главный эпидемиолог Сербии Предраг Кон заявил, что это может будет уже летом.

Карантинные мероприятия в Сербии были самыми строгими в мире. На православную Пасху по всей стране был введен беспрецедентно длинный комендантский час продолжительностью в 3,5 дня.

По состоянию на понедельник в Сербии число зараженных коронавирусом составляет 8042, а умерли от COVID-19 - 156 человек. Число выздоровевших - 1182.